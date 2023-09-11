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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وردة قلبي وريحانة حياتي.. إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لوالدته

صدى البلد

وجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي رسالة مؤثرة لوالده عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

و كتب إمام عاشور : هي ليست مثل احد هي وردة قلبي وريحانة حياتي و حبيبتي ووطني ، هي امي ولا شيء كحب أمي .

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف الثنائي إمام عاشور وياسر إبراهيم لاعبي النادي الأهلي من المشاركة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها 15 سبتمبر الجاري .

 

 

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة TeN :الجهاز الطبي الجديد في النادي الأهلي استقر على إجراء اختبار طبي للاعب ياسر إبراهيم خلال الساعات المقبلة ، حيث أن حالة اللاعب في تحسن مستمر، وسوف يخضع إلى فحص طبي لحسم موقفه النهائي من لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي".

 

وأضاف: "إمام عاشور جاهز من الناحية البدنية والطبية، وقرار دخوله قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق حسب رؤيته الفنية".

 

واختتم: "الحالة الفنية لـ إمام عاشور في التدريبات القادمة سوف تحسم موقفه، خاصةً بعد تقليص قائمة الفريق التي ستخوض المباراة إلى 18 لاعباً".

 

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