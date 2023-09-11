وردة قلبي وريحانة حياتي.. إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لوالدته

وجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي رسالة مؤثرة لوالده عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

و كتب إمام عاشور : هي ليست مثل احد هي وردة قلبي وريحانة حياتي و حبيبتي ووطني ، هي امي ولا شيء كحب أمي .

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف الثنائي إمام عاشور وياسر إبراهيم لاعبي النادي الأهلي من المشاركة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها 15 سبتمبر الجاري .

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة TeN :الجهاز الطبي الجديد في النادي الأهلي استقر على إجراء اختبار طبي للاعب ياسر إبراهيم خلال الساعات المقبلة ، حيث أن حالة اللاعب في تحسن مستمر، وسوف يخضع إلى فحص طبي لحسم موقفه النهائي من لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي".

وأضاف: "إمام عاشور جاهز من الناحية البدنية والطبية، وقرار دخوله قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق حسب رؤيته الفنية".

واختتم: "الحالة الفنية لـ إمام عاشور في التدريبات القادمة سوف تحسم موقفه، خاصةً بعد تقليص قائمة الفريق التي ستخوض المباراة إلى 18 لاعباً".