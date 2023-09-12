ورث المهنة عن والده.. أشرف وأولاده الأقباط يصنعون حلوى المولد بالمنوفية |شاهد

50 عاما في مجال صناعة حلوي المولد في محافظة المنوفية وعلي مقربة من كنيسة شبين الكوم يقطن أشرف وأولاده لصناعة حلوي المولد في موسم الحلوي لبيعها للمسلمين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأمام طاولة يضع عليها حلوي المولد يقف أشرف وهيب وأولاده في الموسم السنوي الذي ينتظرونه كل عام، حيث قال إنه ورث المهنة عن والده حيث أن المصنع يعمل منذ عام 1980، ويوجد به العديد من الماكينات التي تعمل سنويا لإعداد حلوي المولد.

وأضاف، أنه يقوم بتصنيع كافة أنواع حلوي المولد النبوي وتغليفها وعرضها أمام المحل ويتردد عليه مئات المسلمين لشراء الحلوي كل عام.

وأشار اشرف وهيب، الي أنه يقوم بتشغيل التواشيح الدينية والابتهالات في موسم بيع حلوي المولد قائلا " رزقنا وبنشارك المسلمين فرحتهم بالمولد".

وأوضح أن أولاده يعملون معه في المهنة وينتظرون موسم الحلوي كل عام، حيث يعرض أنواع مختلفة ويبدأ من ٧٠ جنيها للكيلو حتي ١٢٠ جنيها للمشكل وسط إقبال من المواطنين.

وقال إن الإقبال يزيد علي شراء العلف كل عام حيث يحرص المسلمون علي شرائه بكمية كبيرة كل عام، الي جانب شراء الحلوي لاهدائها للمخطوبين.

وأشار، الي أنه يعمل معه مسلمون في التغليف كل عام كعادة كل عام منذ أن كان يعمل مع والده.

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية

أشرف وهيب قبطي يصنع حلوي المولد في المنوفية