قلوبنا معكم.. أحمد حلمي ينعى ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

علق الفنان أحمد حلمي، على الأوضاع في ليبيا بعد تعرضها لإعصار دانيال، عبر منصة “إكس” تويتر سابقا.

وغرد أحمد حلمي: “‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إعصار في ليبيا الشقيقة، ومنذ يومين زلزال في المغرب الحبيبة.. قلوبنا معاكم جميعا أهلنا في ليبيا، وربنا يصبر إخوانا، ويرحم موتانا جميعا، ويا رب تمر المحنة دي على خير وسلام في ليبيا والمغرب، ويا رب احفظ الجميع”.

وفي سياق متصل بالعاصفة دانيال، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن إعصار "دانيال" عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أن هذا الإعصار كان قويًا على اليونان وليبيا، وفقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا، وأحدث أمطارًا غزيرة في الصباح الباكر على الأراضي الليبية.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الإعصار بدأ دخول الحدود المصرية ظهر اليوم، برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وامتد تأثير هذه الرياح على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن هذه الرياح اتجهت إلى مطروح؛ مما أدى لسقوط أمطار متوسطة الشدة، ويستمر تأثير هذا المنخفض من غرب مصر إلى شرقها خلال الساعات المقبلة، وعلى مدار اليوم الثلاثاء، يصاحبه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية من 3 إلى 4 درجات عن درجة حرارة الأمس، الإثنين.