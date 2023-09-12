هتلر يكشف آخر تطورات أزمة قيد لاعبي يد الزمالك وتضحية أحمد الأحمر

كشف أحمد رمضان (هتلر)، المدير الفني لفريق يد الزمالك، آخر التطورات الخاصة بأزمة قيد اللاعبين مع الاتحاد المصري لكرة اليد.

وقال هتلر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد كرة اليد سيرسل لنا كارنيهات 5 لاعبين، واخترت الخمسة وهم أحمد الأحمر، وأحمد حسام، ومؤمن صفا، ومودي، وأحمد سامح" .

وأضاف: "هناك لاعبين نحتاجهم، على رأسهم: أحمد وليد، الحارس، والذي انضم لنا من البنك الأهلي، ونخوض المباريات ناقصين 3 لاعبين، حتى بعد انضمام الـ 5 لاعبين".

واختتم: "التاريخ مش هينسى أولاد الزمالك اللي وقفوا جنب ناديهم، ومش هينسى ولاده اللي مساعدوش ناديهم، وأحمد الأحمر قبل البطولة العربية قعد مأخر نفسه عشان اللاعيبة كلها تاخد فلوسها، ومضى على عقده قبل السفر بيوم واحد بس".