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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعبة: نعد الشعب المصري ببذل أقصى جهد لتحقيق لقب بطولة إفريقيا للطائرة

صدى البلد

عبر محمد مصطفى لعبة لاعب المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة، عن سعادته بعد فوز المنتخب المصري على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة “3-1“ والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

و يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الجزائر، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و قال محمد مصطفى لعبة: “أشكر الجمهور المصري الذي يقف دائمًا بجانبنا ويقدم لنا الدعم والمساندة والتشجيع، كما أقوم بإهداء هذا الفوز لهم، ونعدهم ببذل أقصى جهد لتحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية“.

وأضاف: “هدفنا هو تحقيق الفوز على المنتخب الجزائري، والتتويج بلقب البطولة وتسيد القارة الأفريقية مرة أخرى وإسعاد الشعب المصري“.

واختتم لعبة حديثه قائلًا: “ نتمنى الحضور الكامل للجمهور المصري في صالة المباراة، لأنهم يقدمون الحماس والتحفيز لنا“.

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