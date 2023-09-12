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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: خسارة الزمالك أمام سيراميكا مفيدة فنيًا.. وسأدعم فاروق جعفر للرئاسة

صدى البلد

أكد محمد صلاح مدرب فريق الزمالك السابق، أن المباريات الودية لفريق الزمالك، هدفها تحقيق استفادة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض عليه أن يواجه أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية بقوة، ويرسل رسالة لمنافسيه بأنه قادم للمنافسة بقوة على اللقب.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "التدريبات الأخيرة لم تكن قوية في بداية فترة الإعداد، والفريق عليه الاستعداد بشكل قوي لبطل جيبوتي في الكونفدرالية، خصوصا أن الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا وديا تركت انطباعا بأن اللاعبين لم يستعدوا بشكل قوي خلال التدريبات".

وأضاف: "لا نريد وجود حالة قلق داخل فريق الزمالك، التجارب الودية مفيدة، والهزيمة من سيراميكا قد تجعل اللاعبين في حالة جيدة ويلعبون بروح عالية خلال اللقاء الرسمي القادم، وأتمنى تحقيق الفوز، ولن يكون هناك أي حجج لدى أوسوريو في المرحلة المقبلة".

وزاد: "أي لاعب في الزمالك عليه استثمار الفرصة في المرحلة المقبلة، خصوصا أن المباريات المقبلة هامة بالنسبة لبداية الموسم".

وأتم تصريحاته: "سنقف بجوار الكابتن فاروق جعفر في رئاسة نادي الزمالك، وتحدثت معه اليوم وهو رمز رياضي كبير داخل القلعة البيضاء، ولكن أي شخص سينجح سنسانده بقوة، وأي شخص سيجلس على كرسي رئاسة النادي أو في عضوية مجلس الإدارة عليه الا يظهر في الاعلام لمدة عام كامل، وأن يتحمل أزمات القلعة البيضاء".

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