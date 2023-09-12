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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023: فكر في الاستثمار

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

في الحب، لا تخف من إظهار نقاط ضعفك، فقد يؤدي ذلك إلى تعميق علاقاتك، ومن الناحية المهنية، سيتم مكافأة طموحك إذا ركزت على العمل الجماعي والتواصل، الموارد المالية تتطلع إلى التحسن، لذا فكر في الاستثمار لتحقيق هدف طويل المدى. كما هو الحال دائمًا، اعتني بصحتك العاطفية من خلال ممارسة الرعاية الذاتية وإيجاد التوازن.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

بالنسبة لأولئك المرتبطين بالفعل، كن صادقًا بشأن مشاعرك واحتضن العلاقة الحميمة، الضعف يمكن أن يجعلك أنت وشريكك أقرب من أي وقت مضى.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تأكد من إعطاء الأولوية لصحتك العقلية والعاطفية، اعتني بصحتك البدنية أيضًا عن طريق تزويد جسمك بالأطعمة الصحية والبقاء نشيطًا. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

اليوم، سيكون التواصل والتعاون أمرًا أساسيًا لتحقيق أهدافك المهنية، لا تتردد في مشاركة أفكارك مع زملائك أو طلب الإرشاد، ثق بغرائزك عندما يتعلق الأمر باتخاذ خطوات مهنية واستمر في التركيز على رؤيتك طويلة المدى..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

بما أنك ستتلقى ثروة من مصادر مختلفة، فقد تفكر في شراء عقار أو ذهب أو حتى سيارة هذا الأسبوع، سيقوم بعض مواليد برج العقرب بتجديد المنزل أو حتى التفكير في الاستثمار في سوق الأوراق المالية لأعمال المضاربة. 

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