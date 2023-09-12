بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة لـ مارسيل كولر مدرب الأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أهم شيء بالنسبة للأهلي في الموسم الجديد، العقلية، ورسائل الإدارة، خاصة أن الأهلي حصد كل شيء الموسم الماضي، يجب أن تظل العقلية تريد حصد البطولات"



أضاف: "على الأهلي أن يستعد لمعركة بدنية في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، خاصة أن اتحاد العاصمة فريق شرس بدنيا، خاصة أن الأهلي متفوق فنيا".

وواصل: "الكرة الثانية مهمة جدا بالنسبة للأهلي، وعلى كولر التنبيه على لاعبيه، الحصول على الكرة الثانية".

وتطرق ميدو للحديث عن أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد: "ساعات بتحتاج لمخدر، مش مخدر للجمهور، مخدر للقائمة، ذكاء من إدارة الأهلي إنها اتعاقدت مع اللاعب سنة واحدة على حسب مشاركاته، وعلى حسب أهدافه، وتأثيره، اللاعب يملك سيرة ذاتية قوية بغض النظر عن سنه".