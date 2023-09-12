تركيا ترسل ثلاث طائرات إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة.

وقالت الوزارة إنها تعمل مع جميع المؤسسات لتنسيق مساعدتها ودعمها إلى ليبيا.