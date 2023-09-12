رسالة أحمد موسى للجماهير: شجع ناديك فقط وعلى الجميع نبذ التعصب من أجل مصر

قال الاعلامي احمد موسى ان 90 % من الاعلاميين كانوا ملتزمين بالميثاق الاعلامي وانه حضر العديد من الندوات التي اجراها المجلس الاعلى للاعلام ووزارة الشباب والرياضة لنبذ التعصب والالتزام بالمعايير المهنية

وكشف موسى في مداخلة هاتفية ببرنامج البيت الكبير على قناة الاهلي تقديم اسلام الشاطر ان ١٠ ٪؜ فقط كانوا لا يلتزمون ولكن الاجواء حاليا تتيح للجميع العودة للاعلام الطبيعي وهدفنا جميعا مصلحة مصر اولا واخيرا

واضاف الاعلامي احمد موسى ان المناخ الاعلامي حاليا مناسب للجميع ولابد من نبذ التعصب لتعود الروح الرياضية ويعود الجماهير للمدرجات بسعة كاملة للملاعب

واشار الى انه لا يريد التفرقة بين الاعلام الرياضي والاعلام السياسي .. فالجميع تحت مظلة اعلام الدولة المصرية ، فما كان يحدث من تطاول على الاخرين لن يحدث مرة اخرى وان الاهلي بمجلسه المحترم والزمالك هينتخب مجلس محترم ، لابد ان يتعاون الجميع مع اتحاد الكرة والمجلس الاعلى للاعلام ووزارة الشباب والرياضة على نبذ التعصب

وشدد على ضرورة توفيق وضع ال١٠٪؜ الذين لم يلتزموا سابقا واعلانهم بكرههم للاهلي او لاي نادي اخر .. لان هذا لا يليق ؛ مشيرا الى انه اهلاوي ويحتفل بالاهلي وبالزمالك وساند الاسماعيلي الموسم الماضي في ازمته ، لان ده مناخ رياضي وحرية الرأي مكفولة والانتقاد مطلوب لكن دون تعصب

وحرص موسى على توجيه رسالة عبر قناة الاهلي للجماهير ان ينبذوا التعصب ويلتزموا بتشجيع فريقه دون التجاوز في حق الاخرين