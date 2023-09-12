البنتاجون: الولايات المتحدة توافق على بيع نظام الدفاع الجوي والصاروخي إلى بولندا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لنظام قيادة قتالي متكامل للدفاع الجوي والصاروخي لبولندا بتكلفة تقدر بـ 4 مليارات دولار.

ومع قيامها بتحديث دفاعاته الجوية، قالت البنتاجون، إن بولندا، حليفة الناتو، طلبت شراء المرحلة الثانية من برنامج من مرحلتين لنظام القيادة الذي تم تمكينه من طراز PATRIOT Configuration-3+ المزود بأجهزة استشعار ومكونات حديثة.

وأوضحت البنتاجون، أن الصفقة ستشمل 93 مركزًا لعمليات الاشتباك الخاصة بالنظام، و175 مرحلًا لشبكة التحكم في الحرائق ومعدات أخرى ذات صلة.

وتزايد الاهتمام الأوروبي بالأسلحة الأمريكية مع تركز الطلب حول إمدادات مثل الذخائر والدفاعات الجوية ومعدات الاتصالات وصواريخ جافلين المحمولة على الكتف والطائرات بدون طيار التي أثبتت أهميتها لجهود الحرب في أوكرانيا.

وأضافت البنتاجون في بيان إن المقاول الرئيسي لنظام الدفاع الصاروخي سيكون شركة نورثروب جرومان.