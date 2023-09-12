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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتنفذت بشياكة.. إبراهيم فايق يعلق على فكرة تقديم موديست لجمهور الأهلي| شاهد

صدى البلد

أعرب الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عن رأيه في تقديم صفقة الأهلي انتواني موديست، عبر حسابه على منصة أكس تويتر سابقاً. 

وكتب: “فكرة تقديم موديست فيها ابداع حقيقي.. اتكتبت حلو واتنفذت بشياكة”. 

وأعلن النادي الأهلي، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنتوني موديست، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو تقديميا للاعب تحت عنوان: "هنا القاهرة .. هنا التاريخ .. هنا الأهلي .. مرحباً بنسر جديد في قلعة المجد".

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن موديست أصبح لاعبًا رسميًا في الفريق الأحمر لمدة موسم قادم، لينتهي عقده في 2024 مع وجود إمكانية التجديد لعام إضافي.

 

 

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