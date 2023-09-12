الزائرة المضيئة.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (الزائرة المُضيئة)، تأليف: محمد وحيد علي، رسوم: أحمد حاج أحمد.

مجموعة من القصص اللطيفة الهادفة الموجهة إلى الأطفال، فيها أحداث شائقة وممتعة، إضافة إلى سلسلة من القيم التربوية التي من الضروري تعزيزها لدى أطفالنا. تنوعت شخصيات القصص ما بين شخصيات من عالم الحيوانات والطيور والحشرات، وأخرى من عالم البشر، في أسلوب جميل وخيال فني يشدّ الأطفال، ويُحدث تأثيره فيهم.

المجموعة القصصية (الزائرة المضيئة)، تأليف: محمد وحيد علي، رسوم: أحمد حاج أحمد، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.