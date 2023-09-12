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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لحماية العينين أثناء العواصف الترابية

نصائح لحماية العينين
نصائح لحماية العينين من العاصفة الترابية


العيون من أهم أعضاء  الجسم  وأكثرها حساسية وهي من الأجزاء الحساسة الدقيقة في آلية تركيبها، لذلك يجب على الانسان حماية عينيه من الأمراض والفيروسات، خاصة في أوقات العواصف الترابية بعد تحذير هيئة الأرصاد من احتمال حدوث نشاط الرمال بشكل كثيف  على معظم البلاد.

ومتوقع أن نشهد عواصف ترابية ثم تسقط الأمطار المتوسطة والتى تصل إلى رعدية وغزيرة على بعض المناطق على فترات متقطعة لذلك نقدم نصائح لحماية العينين اثناء العاصفة التربية  وفقا لموقع Health Shots

 

نصائح لحماية العينين من العاصفة الترابية:

 

- البقاء في المنزل وعدم الحروج إلا للضرورة القصوي .
⁃ استخدام قطرات مرطبة للعين لعلاج أي التهاب.
⁃ عدم فرك عينيك عند ملامستها للغبار.
⁃ لبس الكمامة في حال الخروج من المنزل مع تبديلها باستمرار
⁃ ارتدِ النظارات الشمسية عند الخروج
⁃ الابتعاد عن  استخدام المكياج ومستحضرات التجميل بالقرب من العينين.
⁃ عند قيادة السيارة يجب الحرص على إبقاء النوافذ مغلقة واستخدام مكيف الهواء بدلاً من الهواء الخارجي
⁃ غسل  عينيك كثيرًا بالماء البارد أثناء العواصف الترابية.
⁃ شرب كميات كافية من الماء
⁃ احرص على إغلاق أبواب ونوافذ منزلك بإحكام
⁃ - عدم ارتداء عدسات لاصقة لانها تسبب مضاعفات كبيرة للعيون أثناء العواصف الترابية

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