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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكومية باتفاقية دولية.. شروط قبول الطلاب في الجامعة المصرية اليابانية

الدكتور عمرو عدلي،
الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية،

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن بداية الجامعة كانت فكرة لإنشاء مركز تميز إقليمي بحثي يقدم تعليمية رائدة، وخدمة دعم الصناعة؛ مشيرا إلى أن الجامعة حكومية باتفاقية دولية، والمسئول عن قيادة الجامعة مجلس أمناء مكون من 20 فردًا، 10 منهم مصريين، و10 يابانيين، حتي إدارة الجامعة يكون مناصفة.

وأضاف الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، خلال حواره ببرنامج “8 الصباح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن إدارة الجامعة المصرية اليابانية مشتركة، نفس الشئ للتدريس، ولكن الجامعة عكس الجامعات المصرية بدأت دراسات عليا فقط، حتي عام 2017، موضحا أنه حتي الأن تم تخريج حوالي 500 رسالة ماجيستير ودكتوراه.

وتابع الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن أى طالب بالجامعة يجب أن يدرس اللغة والثقافة اليابانية، لافتا إلى أن اتفاقية الشراكة تنص أن الدولة المصرية مسئولة عن تكلفة الإنشاء ومرتبات العاملين المصريين والتشغيل، والجانب الياباني مسئول عن دفع كل ما يخص مرتبات ومكافئات اليابانيين، معقبا: “الجامعة يوجد بها جميع تخصصات الهندسة وبها علوم أساسية وصيدلة وعلوم حاسب وفنون وعمارة، ونظم القبول بها لا تتبع المجلس الأعلى للجامعات فيما عدا اعتماد اللوائح، ولنا قانون خاص وبالتالي نكون خارج مكتب التنسيق”.

وأشار إلى أنه يتم تحديد الحد الأدنى من مجموع الثانوية العامة، إلى جانب امتحان قبول، إضافة إلى قدرات تفكير منطقي ولغة، متابعا أنه يجب لمن يرغب بالدخول إلى الجامعة أن يحقق الحد الأدنى من مجموع الثانوية العامة، واجتياز اختبار القبول الذى تم تحديده من اليابانيين.

الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية مركز تميز إقليمي دعم الصناعة

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