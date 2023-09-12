تاجر مخدرات ينتقم من شخص ويضرم النيران في شقتين ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل بلاغ حريق في عقار ببورسعيد ، حيث تبين ان بائع متجول وراء ارتكاب الواقعة انتقاماً من صاحب شقتين بالعقار لسابقة اتهامه في محضر رسمي بسرقة منقولات من أعلي سطح العقار .

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته علي مواد مخدرة .

تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار .

وبسؤال مالكيهما إتهما بائع متجول "له معلومات جنائية" بإرتكاب الواقعة لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين بتحرير محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار ، تم ضبطه ، وبحوزته كمية من مخدرى "الهيروين والآيس" .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام مادة البنزين ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .