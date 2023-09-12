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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تاجر مخدرات ينتقم من شخص ويضرم النيران في شقتين ببورسعيد

حريق
حريق

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل بلاغ حريق في عقار ببورسعيد ، حيث تبين ان بائع متجول وراء ارتكاب الواقعة انتقاماً من صاحب شقتين بالعقار لسابقة اتهامه في محضر رسمي بسرقة منقولات من أعلي سطح العقار .

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته علي مواد مخدرة .

تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار .

وبسؤال مالكيهما إتهما بائع متجول "له معلومات جنائية" بإرتكاب الواقعة لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين بتحرير محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار ، تم ضبطه ، وبحوزته كمية من مخدرى "الهيروين والآيس" .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام مادة البنزين ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

بائع متجول بورسعيد أمن بورسعيد سرقة منقولات شرطة المناخ سرقة مواد مخدرة

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