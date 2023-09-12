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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: 361 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة سند الخير

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 72 أسبوعًا ، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباته مما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وصل إلى حوالي 361 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوعين الـ 72,71، حيث بلغ حجم المبيعات فيهما أكثر من 11,5 ملايين جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تصل تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجا مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث شهدت المبادرة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم مبيعات تلك المنتجات خلال الأسبوع الماضي حيث وصل حجم مبيعاتهم ٢٠٤ مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة خلال الأسبوعين الـ71,72، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً، حيث تم تنقلت سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي في 16 محافظة وهى (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

ولفت وزير التنمية المحلية إلى إن سيارة مبادرة " سند الخير " طافت بمختلف القرى والأحياء خلال الأسبوعين الماضيين بعدد  100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدي، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و 5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و 4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و 3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلي أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .

ونوه اللواء هشام آمنة إلى نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في إستمرار المبادرة حتى الآن، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

ووجه وزير التنمية المحلية،  المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكيد من الإلتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، أرز، مكرونة، وغيرها)، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن مبادرة "سند الخير" يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.

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