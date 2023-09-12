الحكومة تطلق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس الوزراء، عن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.

وقال: تلك المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمستثمرين والمطورين والمؤسسات الداعمة.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر: سنعمل على توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف في إدارة النفايات والطاقة المستدامة بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات.

واسترسل: المنصة ستتيح قناة اتصال مباشر، بين وزارة البيئة والمستثمرين وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.