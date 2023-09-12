عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تطلق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. فيديو

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس الوزراء، عن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.

 

وقال: تلك المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمستثمرين والمطورين والمؤسسات الداعمة.

 

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر: سنعمل على توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف في إدارة النفايات والطاقة المستدامة بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات.

 

واسترسل:  المنصة ستتيح قناة اتصال مباشر، بين وزارة البيئة والمستثمرين وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.

الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاستثمار البيئى منتدى الاستثمار البيئ الطاقة المستدامة وزارة البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

ترشيحاتنا

وزير الآثار من موسكو: قطاع السياحة يشهد نموًا بنسبة 40%

القصير يلتقي ممثلي إحدى المؤسسات الروسية الكبري في مجال تصنيع وانتاج المعدات الزراعية

مدبولى: منصة الاقتصاد الأخضر توفر دراسات الجدوى المبدئية والفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات

بسبب العاصفة دانيال.. 3 تحذيرات عاجلة لقائدي المركبات

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يستعدون لسيناريوهات محتملة

النمسا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

فيديو

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ