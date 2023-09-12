اتحاد الناشرين العرب يعزي الشعب الليبي في ضحايا العاصفة

أعلن اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاءً عن خالص تعازيه وتضامنه مع دولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا جراء إعصار دانيال الذي اجتاح عدة مدن ومناطق في دولة ليبيا وخاصة مدينة درنة وأودى بحياة أكثر من 5000 شخص، واختفاء أحياء سكنية بالكامل إثر هذا الاعصار.



داعين الله عز وجل بأن يرحم الله الشهداء وأن يتغمدهم برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة لدولة ليبيا وشعبها الشقيق وتجاوز هذه الأزمة سريعًا.



ويؤكد اتحاد الناشرين العرب تضامنه ووقوفه مع الناشرين الليبيين، واستعداده لتقديم كل العون في مواجهة آثار هذه الكارثة المروعة.