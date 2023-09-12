سقوط صاحب سلسلة صيدليات بالقاهرة هارب من 215 سنة سجنا

نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة في ضبط صاحب سلسلة صيدليات مقيم بمحافظة القاهرة محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكما قضائيا.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.
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نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة في ضبط صاحب سلسلة صيدليات مقيم بمحافظة القاهرة محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكما قضائيا.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.
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