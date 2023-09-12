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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ .. صور

سقوط أمطار
سقوط أمطار

تعرضت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء الى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ، دون أى تأثير على الحركة المرورية والحياة العامة للمواطنين.


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.


كما وجه المحافظ انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

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القليوبية محافظة القليوبية الحركة المرورية محافظ القليوبية سقوط الأمطار

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