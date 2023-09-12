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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحبط ترويج 44 كيلو حشيش وأقراص مخدرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

 فقد تم ضبط سائق مقيم بمحافظة شمال سيناء حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام .

وضبط سيارة ملاكى "فر قائدها هرباً" بدائرة قسم شرطة بدر وبداخلها كمية لمخدر الحشيش وزنت 21,600 كيلو جرام .

كما تم ضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته كمية من مخدر الحشيش .

وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته عدد 580 قرص لعقار الكبتاجون و2 سلاح أبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حشيش اقراص مخدرة القاهرة عقار الكبتاجون مخدر الحشيش مديرية أمن القاهرة مكافحة المخدرات

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