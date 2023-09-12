أمن القاهرة يحبط ترويج 44 كيلو حشيش وأقراص مخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط سائق مقيم بمحافظة شمال سيناء حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام .

وضبط سيارة ملاكى "فر قائدها هرباً" بدائرة قسم شرطة بدر وبداخلها كمية لمخدر الحشيش وزنت 21,600 كيلو جرام .

كما تم ضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته كمية من مخدر الحشيش .

وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزته عدد 580 قرص لعقار الكبتاجون و2 سلاح أبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.