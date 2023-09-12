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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: اجراءات لتحسين آداء المستشفيات وتفعيل العيادات المسائية ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية تسعى لتحسين خدمات المستشفيات التابعة لها لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مع مديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، يهدف لرفع مستوى الأداء ومناقشة المعوقات، التي تواجه سير العمل، وطرح مقترحات لحل تلك المعوقات بحضور الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل المديرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، على عدة توصيات منها : ضرورة الإبلاغ الفوري من قِبل مديري المستشفيات في حالة حدوث أي مشكلة ووجود خطة طوارئ بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وإنشاء خط كهرباء إضافي والتنسيق مع مجالس المدن، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية، وكذلك في حال انقطاع المياه ، وكذلك الصيانة الدورية لشبكات الأكسجين بالإضافة الى ضرورة عمل صيانة لأي وحدة مياه تابعة لأي مستشفى قبل أخذ عينات مياه منها.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة إنشاء وحدة غسيل خزانات بالمستشفيات وعقد اجتماع لمديري المستشفيات مع رؤساء أقسام النسا والتوليد بكل مستشفى لمناقشة تقليل نسبة الولادة القيصرية، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي وتفعيل خدمة العيادات المسائية بجميع المستشفيات فيما ينصب لصالح خدمة المواطنين و تطبيق معايير الجودة بجميع المستشفيات وعمل ملف طبي موحد، وتكليف فريق من المديرية باستكمال ملف الجودة بمستشفى القناطر الخيرية المركزي.

ووجه أيضا بضرورة إزالة الملصقات القديمة علي الجدران ومناقشة مديري المستشفيات لموازنة المستشفى مع المدير المالي الخاص بكل مستشفى و الانتهاء من حالات نفقة الدولة أول بأول و التزام الفريق الطبي النوباتجي وعدم الغياب وعمل خطة تدريب مستمرة للفريق الطبي.

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القليوبية التيار الكهربائى الشئون الصحية انقطاع التيار الكهربائى خدمة المواطنين خدمة صحية

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