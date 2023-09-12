صحة البحر الأحمر.. تفقد وحدات الرعاية بالغردقة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية

قام وفد طبي تابع لوزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر بزيارة تفقدية لعدد من وحدات الرعاية الأولية بمدينة الغردقة، بهدف التحقق من توفر جميع الخدمات الصحية الأساسية وضمان عدم التهاون في مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

وشمل الوفد الطبي كوادر طبية مميزة من بينهم الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة دينا أحمد، والدكتور محمد خالد، مسؤولي رعاية أساسية بالمديرية، بالإضافة إلى السيدة هناء محمد، مفتشة تمريض رعاية أساسية بالمديرية.

تمت زيارة وحدات الرعاية الأولية المختلفة في المنطقة بما في ذلك وحدة الأحياء ووحدة الميناء بالغردقة، حيث تم التركيز على متابعة الانضباط الإداري والتأكد من تواجد الفرق الطبية بكامل قوتها. كما تم فحص توفر الأدوية الضرورية للحالات الطارئة، بما في ذلك الأمصال والطعوم.

وتم أيضًا زيارة العيادات والصيدليات وتم توجيه التنبيهات بأهمية استقبال المرضى بحسن وتوجيه الاهتمام لأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية. تهدف هذه الجهود إلى ضمان تقديم أفضل جودة للخدمة الطبية للمواطنين والمرضى.

وفي ظل الظروف الصحية الحالية، تم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين والمرضى.