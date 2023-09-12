مياه المنوفية: اختبار كفاءة بلاعات المطر استعدادًا لموسم الشتاء

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، اختبارا لمدى كفاءة بلاعات المطر بمختلف أنحاء المحافظة، للاستعداد لموسم الأمطار .

وكلف المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية جميع رؤساء الأفرع بإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.

وأوضح، أنه تم وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي وإجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الصرف الصحي وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار بمعدات الشركة المختلفة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء .

وذكر، ان جميع الأفرع التابعة للشركة قامت بتطهير بيارات محطات الرفع وتسليك وتطهير المطابق الرئيسية وكذلك تغيير بلاعات المطر المتهالكة.

