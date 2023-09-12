انتكاسة مفاجئة للحالة الصحية للفنان عز الدين نجيب ومنع الزيارة بأمر الطبيب

انتكست الحالة الصحية للفنان التشكيلي عز الدين نجيب، خلال الساعات الماضية، بعد أن تحسنت بشكل ملحوظ، وعاد مرة أخرى لوضعه على الأجهزة التنفسية، بعدما كانت استقرت حالته، كما منعت عنه الزيارة بأمر الطبيب المعالج.

وقالت ابنة عز الدين نجيب، عبر الصفحة الشخصية للفنان عز الدين نجيب: “أرجو من كل أصدقاء ومحبى والدى الفنان عز الدين نجيب الدعاء.. هو ما زال فى العناية المركزة وللأسف لقد ساءت حالته بالأمس بعد أن كان هناك تحسن ملحوظ”.

وتابعت: “أحد أهم أسباب انتكاسته هو الإرهاق الشديد نتيجة تفاعله مع محبيه وأصدقائه أثناء الزيارات، ما أثر على حالة القلب وأدى إلى وضعه مرة أخرى على جهاز التنفس الصناعى”.

وأضافت: “والدى يعلم مدى محبتكم له وهو محظوظ بالتأكيد، ولكن أرجو من كل شخص هو حقيقى بيحب والدى ويخاف على صحته أن يدعو له ومحدش يزعل إن الزيارة تم منعها تماما بأوامر من الطبيب لوجود خطورة على حياته على الأقل فى الوقت الحالى، محبتكم وقلقكم عليه بتوصله أكيد”.

واختتمت المنشور قائلة: “أشكركم جميعا وأرجو الدعاء له أن يجتاز المحنة دى.. الحمد لله على كل شيء”.

يعد عز الدين نجيب واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995.