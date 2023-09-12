عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انتكاسة مفاجئة للحالة الصحية للفنان عز الدين نجيب ومنع الزيارة بأمر الطبيب

عز الدين نجيب
عز الدين نجيب

انتكست الحالة الصحية للفنان التشكيلي عز الدين نجيب، خلال الساعات الماضية، بعد أن تحسنت بشكل ملحوظ، وعاد مرة أخرى لوضعه على الأجهزة التنفسية، بعدما كانت استقرت حالته، كما منعت عنه الزيارة بأمر الطبيب المعالج.

وقالت ابنة عز الدين نجيب، عبر الصفحة الشخصية للفنان عز الدين نجيب: “أرجو من كل أصدقاء ومحبى والدى الفنان عز الدين نجيب الدعاء.. هو ما زال فى العناية المركزة وللأسف لقد ساءت حالته بالأمس بعد أن كان هناك تحسن ملحوظ”. 

وتابعت: “أحد أهم أسباب انتكاسته هو الإرهاق الشديد نتيجة تفاعله مع محبيه وأصدقائه أثناء الزيارات، ما أثر على حالة القلب وأدى إلى وضعه مرة أخرى على جهاز التنفس الصناعى”.

وأضافت: “والدى يعلم مدى محبتكم له وهو محظوظ بالتأكيد، ولكن أرجو من كل شخص هو حقيقى بيحب والدى ويخاف على صحته أن يدعو له ومحدش يزعل إن الزيارة تم منعها تماما بأوامر من الطبيب لوجود خطورة على حياته على الأقل فى الوقت الحالى، محبتكم وقلقكم عليه بتوصله أكيد”.

واختتمت المنشور قائلة: “أشكركم جميعا وأرجو الدعاء له أن يجتاز المحنة دى.. الحمد لله على كل شيء”. 

يعد عز الدين نجيب واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995.

التشكيلي عز الدين نجيب استقرت حالته هناك تحسن ملحوظ أسباب انتكاسته حالة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال.. وتؤكد: سنتعرض للمزيد

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

اللاعيبة بتقع مننا.. الحسد مصدر قلق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

المطر ونسمات الخريف تسيطر على أجواء القاهرة.. والصعيد لأول مرة تحت 40 درجة

بسام راضي يستعرض مشروعات قناة السويس في التليفزيون الإيطالى

بلاش التكيف ومحدش ينزل من البيت|تحذيرات عاجلة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

النذر أم الدعاء .. أيهما أكثر تأثيرا في تحقيق الأمنيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ