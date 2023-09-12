رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية.. صور

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية بالجامعة؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

جاء ذلك بعضوية الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق والأستاذ المتفرغ بجامعة المنصورة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور تسبي لطفي الأستاذ المتفرغ بجامعة الإسكندرية، والدكتور ميرفت الدميري، الأستاذ المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، في رحاب الجامعة، وأهدى له درع الجامعة تقديراً لجهوده، كما رحب بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية متمنيا لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

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