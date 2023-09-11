«شباب كفر الشيخ» تنظم ورشة تدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات ببرج البرلس

نظمت إدارة شباب برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب برج البرلس بمشاركة 30 فتاة من عضوات أندية الفتاة وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية، لتمكينهن اقتصاديا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.



أدارت الورشة التدريبية داليا المداح، الأستاذ بكلية التربية النوعية، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة ومتابعة تنفيذية سماح عميره مدير إدارة شباب برج البرلس.

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