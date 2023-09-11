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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تنظم ورشة تدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات ببرج البرلس

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب برج البرلس بمشاركة 30 فتاة من عضوات أندية الفتاة وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية، لتمكينهن اقتصاديا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.
 

أدارت الورشة التدريبية داليا المداح، الأستاذ بكلية التربية النوعية، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة ومتابعة تنفيذية سماح عميره مدير إدارة شباب برج البرلس.

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الإكسسوارات البرامج التدريبية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التربية النوعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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