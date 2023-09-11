كفر الشيخ.. إطلاق مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات المياه بـ مدارس بيلا

أطلقت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب، بجميع المنشآت التعليمية ومدارس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وإدارة بيلا التعليمية، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.



تأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا.



وقال رئيس مدينة بيلا، إنه جرى إطلاق المبادرة حرصا على تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي تقدم للطلاب، مشيراً إلى أنه جرى غسيل الخزانات وتطهيرها بعدد من المدارس وجارٍ استكمال أعمال المبادرة ببقية المدارس والمعاهد الأزهرية تباعا، حرصا على صحة وسلامة الطلاب ولضمان تقديم مياه صحية لهم.

من جانبه، أكد المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب بيلا، حرص الشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في القيام بأعمال تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب في المدارس على مستوى المركز والمدينة، لضمان جودة مياه الشرب التي سيتم تقديمها لأبنائنا الطلاب.

وأشار إلى أن المبادرة انطلقت في بعض مدارس المدينة من خلال فرق متخصصة لمراجعة خزانات المدارس، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية للمياه، وذلك بإشراف إدارة مراقبة جودة مياه الشرب بالمنطقة.

وأضاف «الخواجة»، أن الحملة مستمرة في إجراء أعمال تطهير وتعقيم ومعاينة سلامة خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية في المدينة وقرى المركز، حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

IMG-20230911-WA0084

IMG-20230911-WA0082