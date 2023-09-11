لتجديد الثقة.. اللواء جمال نور الدين يهنئ رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المستشار حامد عيساوي، رئيس الاستئناف، لتجديد ثقة المستشار عمر مروان، وزير العدل فيه، رئيساً لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، متمنياً له التوفيق والسداد.

يذكر أن المستشار حامد عيساوي، رئيس نادي قضاة البحيرة.