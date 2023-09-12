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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار في المنوفية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ .. صور

امطار في المنوفية
امطار في المنوفية

شهدت عدد من مراكز محافظة المنوفية، سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة وخاصة في مركز شبين الكوم ومدينة السادات.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ بسبب الطقس السيء وعاصفة دانيال التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

مياه المنوفية: اختبار كفاءة بلاعات المطر استعدادًا لموسم الشتاء

مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة

ووجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى .

وأكد نجيب ، تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الامطار وكذلك رفع الاتربه عنها لمنع تجمع مياة الامطار فى الشوارع والميادين وعدم اعاقه حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.
 

امطار في المنوفية 

 

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