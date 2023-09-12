للمرة الثانية.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بتجديد الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب البيطري

أقامت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، حفلاً لتجديد اعتمادها للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومديرى وحدة الجودة بالكلية.

ومن جانبه، هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبى كلية الطب البيطري وفريق الجودة والجهاز الإدارى والطلاب لتجديد الاعتماد للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واستيفاء كافة المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها ، مؤكداً أن تجديد الاعتماد يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم على الحفاظ علي اعتماد الكلية.

وصرح رئيس الجامعة، أن جودة التعليم تستهدف تحسين العملية التعليمية لتحقيق أكبر قدر من النجاح والتميز من خلال عدد من المعايير واللوائح المنظمة لذلك ، مشيرا إلى أن جودة التعليم لا تعتمد فقط على المنهج الدراسى بل تشمل أيضا تنمية قدرة الطالب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمساعدة الطلاب على تطوير العملية التعليمية.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هدفنا هو التحسين المستمر ليشمل جميع عناصر النظام التعليمى، لذلك يجب أن يؤمن جميع العاملين فى المؤسسات التعليمية بتبني تطبيق الجودة وبذل ما يمكن لبلوغ أهدافها.

وأضاف أن جودة التعليم تعبر عن جوهر العملية التعليمية، كما أن الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات التى تواجه عالمنا المعاصر جعلت نظام الجودة الشاملة هي الحل الأمثل لمواجهة جميع تحديات ومشاكل مجتمع المعرفة وأصبح على كافة المؤسسات التعليمية بشكل خاص الارتقاء بمخرجاتها وجعلها تنافس وتحاكى الواقع الذى نعيش فيه.

واكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جودة التعليم مسؤولية مجتمعية، وإتقان فى العمل وريادة وامتياز فى عمل الأشياء وثقافة ينبغى أن تتبناها المؤسسة، مؤكداً أن التعليم هو الأساس لضمان التقدم الاجتماعي والتنمية وسلامة أفراد المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع: هو الذي ينير المستقبل للجميع ،وجودة التعليم هي إحدى الطرق لتحقيق الريادة والنجاح والتميز ، لافتاً الى أن الجودة هي ثقافة سلوك وممارسة ، وتطبيق معاييرها أمر ثابت ومطلب دائم فهى رحلة كفاح وعمل للتغيير والتحسين المستمر الدائم من أجل النجاح والتميز.

ومن جانبه، وجه الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لتجديد اعتمادها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية.

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