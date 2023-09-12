عبد الواحد السيد رئيسا لبعثة الزمالك بتنزانيا

قرر مسؤولو نادي الزمالك تكليف عبد الواحد السيد مدير الكرة بتولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي ستتوجه إلى تنزانيا مساء غدا الأربعاء لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويخوض الزمالك مرانه يوم الأربعاء المقبل على أحد ملاعب النجيل الصناعي باستاد الدفاع الجوي للتعود على أرضية الملعب خاصة وأن لقاء بطل جيبوتي سيقام على ملعب من النجيل الصناعي