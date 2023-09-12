مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بالشرقية

لقي طفل مصرعه غرقا بمياه ترعة بكفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى منيا القمح والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال "يوسف ع م" 11 سنة مقيم كفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعة بكفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى منيا القمح والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.