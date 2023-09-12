السيطرة على حريق نشب بمخزن أجهزة منزلية بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمصنع أدوات منزلية دورين والحريق في هنجر بالمنطقة الصناعية ببلبيس وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص باختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمصنع ادوات منزلية بالمنطقة الصناعية ببلبيس واسفر عن إصابة كلا من " محمد ر ر" 19 سنة مقيم عرب الصيادين و"محمد ا ا" 22 سنة و"عبد الرحمن ا ا" 24 سنة و"سهير س ح" 26 سنة مصابين باختناق وتم اسعافهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين السيطرة على الحريق وإخماده وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بمحيط الحريق واخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.