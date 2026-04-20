زوجة ترتدي سواريه لحضور أفراح القطط.. أغرب قضايا محكمة الأسرة

تناولت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أغرب قضايا محكمة الأسرة وهي خاصة بزوج يشكو من هوس زوجته بالقطط.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن :"هذا السلوك غير طبيعي ويحتاج لطبيب نفسي ومؤكد هناك شيء خطأ، خاصة أن هذه السيدة تذهب بشكل أسبوعي لعمل فرح للقطط التي تربيها بطريقة غير طبيعية".

وتابعت مفيدة شيحة: "طب ازاي يعني وطب مين المعازيم ومين هيكون موجود في الفرح، وهذه السيدة تحتاج مساعدة وزوجها يتحملها ويتعب معها في رحلة علاج نفسي".

وأكملت مفيدة شيحة: "أنك تكون رحيم مع الحيوانات شيء في منتهى الروعة لكن عمل فرح للقطط اللي أربيها كل أسبوع شيء يحتاج لطبيب للعلاج".