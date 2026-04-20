الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت في مصر

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، واللواء خالد صلاح، ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد وزير التموين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك مُناقشات تدور حالياً مع عددٍ من الدول، لإنشاء مراكز لوجيستية للحبوب والزيوت في مصر، مُضيفاً أنه تم بالفعل مناقشة هذا الأمر بين رئيس الجمهورية، وقيادات هذه الدول، بهدف تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع إنشاء المركز العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت في مصر، أحد مجالات التعاون المطروحة بين مصر وعدد من الدول، وتم التوافق مع المسئولين بها على إعداد الدراسات الفنية من الجانبين والتفاوض على أسلوب التخزين.   

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذا وضع خطة زمنية واضحة، وأن تكون هناك وزارة أو جهة مسئولة عن هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية، التي تتضمن حجم المركز اللوجيستي المطلوب، وتكلفة إنشائه، والعائد والقيمة المضافة منه، وكذا ما يمكن المُشاركة به من جانب الدولة المصرية في الإنشاء، والمُحفزات الخاصة بذلك.

