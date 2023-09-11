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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور علي جثتي شقيقين في حالة تحلل بالشرقية والأمن يكشف هوية المتهمين

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس من كشف غموض العثور علي طفلين شقيقين في حالة تحلل بإحدي الترع بدائرة مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية وذلك بعد تغيبهم لفترة قاربت علي ال10 أيام او يزيد حيث تبين قيام جارهم ونجله بالتخلص منهم والقائهم في أحد المجاري المائية وتم ضبطهم وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بالعثور علي جثماني الطفلين "رحيم ال " 6 سنوات وشقيقة "اسلام" في حالة تحلل بمياة ترعة بدائرة مركز ابو حماد وتم إنتشال الجثامين ونقلها الي مشرحة مستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق.

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وبالإنتقال والفحص تبين تغيب الطفلين عن منزل اسرتهم منذ 9 او 10 ايام تقريبا وقيام اسرتهم بالبحث عنهم وبتكثيف التحريات من رجال المباحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م.ص م" 65 سنة، موظف بالمعاش، ونجله  33 سنة جيران أسرة  المجني عليهم، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهم على رأسهم وخنقهم ووضع الجثتين في شيكارة، وساعده نجله في نقل الجثث على موتوسيكل وقام بإلقائهما في مياه ترعة أمام قرية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهم.

 تم ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر 5339 إداري مركز بلبيس لسنة 2023، فيما تم احالتهما الي النيابة العامة وجاري مناقشتها والاستماع الي أقوالهما وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الأجهزة الامنية الأحرار الزقازيق إرتكاب الواقعة العثور علي جثمان العثور على طفل المصارف المائية المجاري المائية

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