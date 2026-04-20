الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

دعوة برلمانية للجاليات للمشاركة في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

النائبة سجى عمرو هندي
محمد الشعراوي

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الأهمية الاستراتيجية للنسخة السابعة من “مؤتمر المصريين بالخارج”، والمقرر انطلاقه في القاهرة يومي 2 و3 أغسطس المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مؤكدة أنه يمثل فرصة مهمة لصياغة مستقبل الشراكة بين الدولة وأبنائها في الخارج.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إن حرص الدولة على انتظام عقد هذا المؤتمر سنويًا يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتحويل مقترحاتهم إلى خطط عمل تنفيذية تشارك فيها مختلف الوزارات والمؤسسات.

وثمّنت الأجندة المعلنة للمؤتمر هذا العام، مشيرة إلى أنها تتسم بالواقعية والعصرية، حيث تتناول ملفات حيوية مثل الاستثمار والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل متخصصة في التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وفرص الاستثمار الواعدة.

وأضافت أن المؤتمر يولي اهتمامًا واضحًا بملف الحماية الاجتماعية، عبر مناقشة قضايا التأمين على المصريين بالخارج والصحة النفسية، وهو ما يمثل تطورًا نوعيًا في الخدمات المقدمة للمغتربين.

كما أشادت بفكرة ربط الأجيال الجديدة بالوطن، من خلال التركيز على شباب مصر في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بالمنظومة التعليمية والهوية الوطنية.

ووجهت عضو مجلس النواب دعوة إلى أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم بسرعة التسجيل عبر الرابط الرسمي المعلن، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة هي السبيل الأمثل لإيصال صوت المصريين بالخارج إلى المسؤولين بشكل مباشر.

وأضافت: “ننتظر باهتمام الجلسة المخصصة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع المشاركين، لنقوم بدورنا الرقابي والتشريعي في تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج، والعمل على ضمان تقديم خدمات قنصلية تليق بكرامة المواطن المصري.”

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن “مصر القوية بأبنائها في الداخل والخارج تمضي قدمًا نحو بناء مستقبل مستدام، وأن المصريين بالخارج يمثلون قوة ناعمة وظهيرًا اقتصاديًا وفكريًا مهمًا في مسيرة نهضة الوطن”.

