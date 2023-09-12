عرض خليجي لضم محمد الشناوي.. ورد قاطع من الأهلي

أكد الإعلامي سيف زاهر، تلقي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا خليجيا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" بعد تداول معلومات عن وصول عرضا من أحد الدوريات الخليجية لضم محمد الشناوي في يناير المقبل، تواصلت مع مسؤولي الأهلي وعملت أنه الحارس يمتلك عرضا خليجيا بالفعل عن طريق وكيل أعماله والشناوي طلب الحديث مع إدارة الأهلي".

وأضاف:" مسؤولو الأهلي أخبروني أن رحيل محمد الشناوي مرفوض تماما ولن يتم النظر في أي عروض، والحارس مستمر حتى نهاية عقده".

ويمتد عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي حتى 30 يونيو 2025.