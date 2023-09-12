استقبال حافل لـ موديست المهاجم الفرنسي في تدريب الأهلي.. صور

حظي الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالأهلي بإستقبال حافل مع فريقه في المران الأول له صباح اليوم .
وانتظم أنتوني موديست، مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا حدده الجهاز الفني.
وأدى موديست تدريبات بدنية متنوعة في ملعب التتش وبعض تدريبات الكرة، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران قبل وصوله إلى القاهرة أمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.