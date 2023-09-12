استقبال حافل لـ موديست المهاجم الفرنسي في تدريب الأهلي.. صور

حظي الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالأهلي بإستقبال حافل مع فريقه في المران الأول له صباح اليوم .



وانتظم أنتوني موديست، مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.



وشارك موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا حدده الجهاز الفني.



وأدى موديست تدريبات بدنية متنوعة في ملعب التتش وبعض تدريبات الكرة، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران قبل وصوله إلى القاهرة أمس.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

378170847_851634142997522_4430579254888177155_n

378177123_851634156330854_6678846242002828434_n

378178886_851634162997520_5639120560081030055_n

378182841_851634146330855_112865372625385999_n

378188570_851634159664187_5720435383925717554_n

378195360_851634152997521_2549949105978623602_n