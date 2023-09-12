عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال حافل لـ موديست المهاجم الفرنسي في تدريب الأهلي.. صور

صدى البلد

حظي الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالأهلي بإستقبال حافل مع فريقه في المران الأول له صباح اليوم .


وانتظم أنتوني موديست، مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.


وشارك موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا حدده الجهاز الفني. 


وأدى موديست تدريبات بدنية متنوعة في ملعب التتش وبعض تدريبات الكرة، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران قبل وصوله إلى القاهرة أمس. 


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

 

378170847_851634142997522_4430579254888177155_n
378170847_851634142997522_4430579254888177155_n
378177123_851634156330854_6678846242002828434_n
378177123_851634156330854_6678846242002828434_n
378178886_851634162997520_5639120560081030055_n
378178886_851634162997520_5639120560081030055_n
378182841_851634146330855_112865372625385999_n
378182841_851634146330855_112865372625385999_n
378188570_851634159664187_5720435383925717554_n
378188570_851634159664187_5720435383925717554_n
378195360_851634152997521_2549949105978623602_n
378195360_851634152997521_2549949105978623602_n
378196597_851634149664188_7206690624114229539_n
378196597_851634149664188_7206690624114229539_n
الفرنسي أنتوني موديست الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالأهلي التدريبات الجماعية للفريق ملعب التتش بالجزيرة ملعب التتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

بسبب العاصفة دانيال.. منع النزول بالشواطئ المفتوحة فى مطروح

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. الرسمي

الأرصاد تعلن موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال

الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم.. بوريل: حزين لصور الدمار في ليبيا

مصدر أمنى: فيديوهات الإخوان عن نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل مفبركة

مقيد بسلاسل حديدية داخل مخزن خردة بالمرج.. الأمن يحرر مختطفا من الدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني

صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

فيديو

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثانى الميداني

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ