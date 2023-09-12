نور النبوي يهنئ والده بعيد ميلاده عبر إنستجرام

هنأ الفنان نور النبوي والده الفنان خالد النبوي بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر نور النبوي صورة له ع والده وعلق قائلًا: كل سنة وأنت طيب".



وكان قد كشف الفنان خالد النبوي أن سر اختياره لتقديم شخصية الإمام الشافعي في مسلسل "رسالة الإمام" كونها حدوتة مصرية نود أن نحكيها حتى لايحكيها أخرين على هواهم الشخصي.

وقال خالد النبوي: "رجل عاش بيننا سنوات طويلة وأصبحت عباراته على ألسنة الناس نرددها ولانعرف قائلها مثل"ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج" بالإضافة لعنوانه منطقة الامام الشافعي الذي أصبح عنوانًا جغرافيًا.