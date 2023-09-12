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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام "عام التبادل الإنساني المصري الروسي" ‏في موسكو

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء ‏‏12 سبتمبر، بالعاصمة الروسية موسكو، ختام فعاليات "عام ‏التبادل الإنساني بين مصر وروسيا"، الذي عُقد تحت رعاية ‏الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين.

واستهلت وزيرة الثقافة زيارتها لموسكو بجولة بمتحف الدولة التاريخي الروسي، والذي تعكس معروضاته التاريخ والحضارة والثقافة الروسية منذ قديم الزمان حتى أيامنا هذه.

ويُعتبر هذا المتحف من أكبر متاحف تاريخ روسيا يضم أكثر من 4 مليون قطعة أثرية ومخطوط نادر في 39 قاعة.

 كما زارت وزيرة الثقافة، "جاليري تريتياكوف الوطني" وهو متحف للفنون التشكيلية في مدينة موسكو، ويعتبر "جاليري تريتياكوف" أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم.

يُذكر أن العام الثقافي الإنساني "مصر – روسیا "، ‏انطلق من دار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، حيث أعدت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة ‏الخارجية، والجانب الروسي، لهذه المناسبة أجندة شملت ٢٣ فعالية ‏ثقافية وفنية، شاركت فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، ‏ بدأت من مصر، وتُختتم في العاصمة الروسية ‏موسكو، بالإضافة  حيث تم اختيار روسيا ضيف شرف "مهرجان ‏الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة"، وتواصلت ‏الفعاليات من خلال الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية ‏والحرف التراثية ، إلى جانب تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، وإصدار ‏مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس‎.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العاصمة الروسية موسكو عام ‏التبادل الإنساني بين مصر وروسيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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