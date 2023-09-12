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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هبة واصل: مصر قادرة على الوفاء بكافة الالتزامات دون تعثر

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل

صرحت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، رئيس اللجنة الاقتصادية، بأن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون تعثر في ظل تحسن إيرادات الدولة الدولارية، وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين وآخرها الانضمام لمجموعة البريكس اعتباراً من يناير ٢٠٢٤.

وقالت واصل :" إنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع نتيجة تبعات تفشى فيروس كورونا منذ بداية عام ٢٠٢٠ بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، إلا أن مصر نجحت فى سداد نحو 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط الدين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، كما تستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري وذلك وفقاً وتصريحات وزير المالية".

وأشادت "واصل" بنجاح البنك المركزى المصري في إعادة بناء الاحتياطي النقد الأجنبي إلى حد كبير من خلال الزيادة الطفيفة تدريجيًا في خلال الـ12 شهراً الماضية، لتأمين سيولة لسداد الالتزامات الدولية خلال الفترة المقبلة، دون حدوث أي تعثر في سداد الديون.

وأوضحت أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر فقد نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من عام 2022، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد موجة زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وبعدها زاد الاحتياطي بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عام ليصل إلى 34.88 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

واختتمت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قائلة:" إن مصر لم تتعثر طوال تاريخها في سداد أي ديون أو أقساط، نتيجة تنويع مصادر دخلها من النقد الأجنبي، مؤكدة ثقتها فى استمرار قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن مصادر الدخل من قناة السويس والسياحة، إضافة إلى تعزيز جهود تحويل جزء من المديونيات إلى استثمارات ضمن برنامج مبادلة الديون".

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