عرض مسرحية " قصاقيص 2" على مسرح مكتبة مصر الجديدة الجمعة المقبلة

تعرض مسرحية " قصاقيص 2" لفرقة بانوراما المسرحية على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

والعرض هو نتاج تعاون ورشة بانوراما المسرحية تمثيلا وتأليفا وإخراجا مع مكتبة مصر الجديدة، وتهدف ورش الفنون المسرحية للفرقة إلى التعرف على عالم المسرح من كل جوانبه والكشف عن نقاط القوة للمتدرب، والكشف عن الموهبة في عالم المسرح وكيفية تعامل الممثل مع الجمهور، ويشمل التدريب التعرف على عناصر المسرح الأساسية والعامة وورش الكتابة للتعرف على الحبكة الدرامية والرواية، والتسلسل والبناء وورش إعداد الشخصية والتي يتم خلالها كيفية رسم الشخصيات وكيفية ظهورها للجمهور.

وتقدم مكتبة مصر الجديدة العديد من العروض المسرحية والندوات الهامة والفعاليات الثقافية من المسرح والسينما والعروض الفنية وتقديم المواهب في الشعر والمسرح والغناء ذلك كونها أحد الصروح والمنارات الثقافية بمصر.