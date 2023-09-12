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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين التقييم بحزب العدل يثمن إرسال مصر مساعدات طبية للشعب المغربي والليبي في أزمتهما

أحمد الغنام امين
أحمد الغنام امين التقييم والمتابعة بحزب العدل

ثمن أحمد الغنام أمين التقييم والمتابعة بحزب العدل، إرسال المساعدات وفرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة المصرية لدعم ومساندة الشعبين الليبي والمغربي فى هذه المحنة.


وأوضح الغنام، في تصريحات له اليوم، أنه ليس بغريب على مصر مد يد العون فمصر هي الشقيق الاكبر وأن ما يعاني منه الأشقاء من أزمات وتحديات يؤلم مصر بالتأكيد وما تبذله الدولة المصرية لمساندتهم في محنتهم ، يؤكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين الأشقاء العرب. 


وتابع الغنام، أنه في ظل حرص مصر على أن تكون من أوائل الدول التي أعلنت عن تضامنها الكامل واستعدادها للمساعدة لمواجهة هذا المصاب الأليم جعل هذا مصدر للفخر والعزة.

حزب العدل الفرق الطبية وزارة الصحة تحديات

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