محافظ المنوفية يتابع أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة في مبادرة لمشروعات الخضراء

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقياً باللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة خلال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لمشاركة " المنوفية " فعاليات مؤتمر المناخ القادم ( COP 28) والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي ، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلى أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية ، البيئة ، الاتصالات ، ومدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة .



تابع محافظ المنوفية أداء عمل اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم والتي يستمر عملها حتى 21 سبتمبر الجاري ، حيث جار تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لعدة معايير أهمها " المكون الأخضر ، المكون التكنولوجي الذكي .

وأكد المحافظ على تذليل كافة المعوقات أمام أعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء .

وتم استعراض عدد من نماذج المشروعات المتقدمة للوقوف على مدى استيفائها للمعايير والاشتراطات ، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 154 مشروعاً متنوعاً تضم فئات المبادرة الست " المشروعات كبيرة الحجم ، المشروعات المتوسطة ، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة ، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ".

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.