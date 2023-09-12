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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صعود المنوفية لدور الـ8 في كرة القدم بأسبوع شباب الجامعات بحلوان

فريق جامعة المنوفية
فريق جامعة المنوفية

تمكن فريق كرة القدم الخماسي لجامعة المنوفية من الصعود إلى دور ال8 في منافسات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تحتضنه جامعة حلوان حيث يشارك وفد الجامعة في الأسبوع تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور نعيم فوزى عميد التربية الرياضية ورئيس وفد الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وشهدت مباريات الدور الأول تعادل جامعة المنوفية مع جامعة حلوان بدون أهداف والفوز على جامعة النهضة 0/1 والفوز على جامعة العلمين الجديدة 0/3 .

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وتمكن فريق جامعة المنوفية من إقصاء نظيره فريق جامعة الوادي الجديد بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي من مباراة دور ال16 التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

 وتضم قائمة الفريق، عبد الله ياسر ومصيلحي سويلم وأحمد الشرقاوي وعمار أسامة وزياد تمراز ومحمد وائل وعلي ممدوح ومحمد فتحي .

ويقود الفريق الكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي والكابتن ايمن عبد القوي مديرا فنيا والكابتن خالد طلبه مشرفا .

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