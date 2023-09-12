كوي بلا.. أخطر أكلة مسببة للسرطان في تايلاند

كشفت أبحاث علمية جديدة أن أحد الأطباق التايلاندية سيء للغاية بالنسبة لاي شخص، حيث تسبب تناول قضمة واحدة من هذا الطاعم يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، يعتبر الطعام المسبب للسرطان قاتلاً للغاية، ويُعتقد أنه السبب وراء وفاة 20 ألف شخص في تايلاند كل عام.

على الرغم من أنك قد لا تراها في القائمة في مطعمك التايلاندي المحلي، إلا أن الوجبة تحظى بشعبية كبيرة في مقاطعة خون كاين.

ويطلق على هذه الاكلى المميتة اسم كوي بلا، وهي في الأساس طبق مليء بالسمك النيئ المفروم المطحون بالأعشاب والتوابل وعصير الليمون.

اخطر اكله مسببة للسرطان تقتلك من اول قضمة

يستهلك ملايين التايلانديين هذا الطبق الغريب، لكنه يحظى بشعبية كبيرة في واحدة من أفقر مقاطعات البلاد - إيسان.

وأفادت الأبحادث بأن الأسماك ليست هي فقط التي تسبب تطور السرطان، بل الديدان المفلطحة الطفيلية، أو الديدان المثقوبة الحية، هي التي تعيش بداخلها.

تتواجد الطفيليات في أسماك المياه العذبة في منطقة ميكونغ، وقد أدى ذلك إلى إصابة إيسان بأكثر حالات سرطان الأقنية الصفراوية، أو سرطان القناة الصفراوية، في العالم حيث يحب الكثير من الناس تناول طبق السمك النيئ.

ويعمل أحد الأطباء في تايلاند، وهو نارونج خونتيكيو، على محاولة حث عدد أقل من الناس على تناول هذه الأطعمة الشهية بعد فقدان والديه. توفوا بسرطان الكبد بعد تناول الطبق الشعبي.

وقال جراح الكبد نارونج خونتيكيو لوكالة فرانس برس، إنه عبء صحي كبير للغاية هنا.