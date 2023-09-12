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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنباء عن فقد آخرين...

الحزن يكسو قريته.. وفاة شاب من الدقهلية في العاصفة دانيال بليبيا

الفقيد
الفقيد

خيم الحزن على أهالي قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، عقب ورود انباء نبأ بوفاة خالد محمد شرارة  33 عاما خلال عمله بمنطقة درنة الليبية، أثناء العاصفة دانيال تسببت فى وفاة آلاف الأشخاص.

وتداولت عددا من  صفحات فيسبوك، وفاة خالد، ويعمل شيف بمحل حلويات بمدينة درنة حيث نعوه بكلمات مبكية خاصة أنه كان محبوبا بين أهل قريته وشهما ولا يتأخر عن أي واحب، مضيفين أن أسرته كانت متخوفة من سفره إلى ليبيا بسبب الأحداث السابقة، ولكنه أصر عقب عثوره على عمل بمحل حلويات في درنة.

فيما أكد عدد من أهالى اويش الحجر التابعة لمركز المنصورة أن هناك أربعة أشخاص أيضا مفقودين، حتى الآن ولم يعثر عليهم وهناك أنباء بوفاتهم أيضا بسبب العاصفة.

صفحات الفيسبوك محافظة الدقهلية مركز المنصورة محل حلويات فيسبوك بمحافظة الدقهلية العاصفة دانيال الدقهلية

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